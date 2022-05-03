أمطار الحسكة تزيد تدفق المياه

الحسكة- اسماعيل مطر

ما زالت أمطار ليل أمس تتسبب في جريان بعض الأودية وتدفقها بغزارة باتجاه نهر الخابور.

وبين مدير الموارد المائية  المهندس عبد العزيز أمين في تصريح خاص لـ”البعث أون لاين”أن  غزارة التدفق بلغت  75  متراً  مكعباً  في الثانية من أودية وادي علوك والشلاح والحمام بريف رأس العين ، بينما انخفض التدفق  إلى 40  متر  مكعب في الثانية حتى صباح اليوم، وأضاف أنه من المتوقع أن تستمر ليومين قادمين.

لافتاً إلى أن هذه المياه تخزن في سد الشهيد باسل الأسد بمنطقة العريشة جنوب المحافظة ويستفاد منها للموسم الشتوي القادم كونه لا يوجد ترخيص للزراعات الصيفية لهذا العام لمنطقتي الشدادي ومركدا .

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