إيطاليا مستعدة لوساطة دبلوماسية بين موسكو وكييف

أكد رئيس الوزراء الايطالي، ماريو دراغي، أن بلاده على استعداد للانخراط في عملية توسط سياسية للتوصل إلى حل دبلوماسي” بين موسكو وكييف.

وقال دراغي متحدثا اليوم الثلاثاء في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: “إن الحرب في أوكرانيا تضع الاتحاد الأوروبي في واحدة من أكثر الأزمات خطورة في تاريخه. أزمة إنسانية وأمنية وطاقوية واقتصادية”.

وأضاف رئيس الوزراء الإيطالي أن “الحرب في أوكرانيا أثارت التساؤلات حول السلام في قارتنا”، مشيرا إلى أن “السلام قائم على احترام الحدود الإقليمية، وعلى سيادة القانون وسيادة الديمقراطية، وعلى استخدام الدبلوماسية كوسيلة لحل النزاعات بين الدول، وعلى احترام حقوق الإنسان”.

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