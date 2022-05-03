ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

ارتفعت أسعار الذهب اليوم بعد تراجعها إلى أقل مستوى منذ منتصف شباط في الجلسة السابقة مع تراجع طفيف للدولار.

وذكرت رويترز أن الذهب ارتفع في المعاملات الفورية 2ر0 بالمئة إلى 02ر1866 دولاراً للأوقية في حين زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1ر0 بالمئة إلى 10ر1865 دولاراً للأوقية.

وذكرت تقارير أن انخفاض الدولار جعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين في الخارج.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 4ر0 بالمئة إلى 72ر22 دولاراً للأوقية وزاد البلاتين 7ر0 بالمئة إلى 90ر941 دولاراً للأوقية بينما صعد البلاديوم 2ر1 بالمئة إلى 06ر2243 دولاراً للأوقية.