“التجارة الداخلية”تستبعد استخدام التسعير الجبري وتعد بتوفير كميات كبيرة من المواد الأساسية

بينت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن التسعير الجبري إن طبّق سيؤدّي إلى كارثةٍ بفقدان المواد من الأسواق، لأن من يتم إلزامه بالبيع بخسارة، فسيلجأ إلى إخفاء المواد، أو سيتوقّف عن التعامل بها. وتفرغ الاسواق وتحصل أزمةٌ غذائيّةٌ كبيرة.

وأوضحت الوزارة أن كل المواد الغذائيّة التي ينتجها الفلاحون تتعلّق أسعارها بالموسم والامطار والطقس وتتعرّض للجفاف أو الصقيع أو الأوبئة ووفرة المازوت والكهرباء وغيرها، وبالتالي تتأثر بذلك كميّات المنتجات المعروضة في الأسواق، ولا يمكن أن يترك الفلاح ليخسر وإلّا فهو سيقلع عن الزراعة حتماً.

كما بينت الوزارة أنها وفرت آلاف الأطنان من البرغل والعدس والبقوليّات والبطاطا وبذلك تلافت انقطاع المواد من الاسواق، رغم قلّة بعضها.

أمّا بالنسبة للمواد المستوردة، فلا يمكن أن تسعّر بأقل من الكلفة لأن من يستوردها سيقلع عن استيرادها.

وأكدت الوزارة أنه وبعد انتهاء شهر رمضان المبارك وهو يشهد عادةً طلباً على المواد الاساسيّة للمساعدات الخيريّة والإنسانيّة وبالتالي زيادة الضغط على الأسواق، فإنّ المرحلة القادمة للعمل ستشهد طرحاً لآلاف الأطنان من البرغل في السّوريّة للتجارة وفي الاسواق، وكذلك البقوليّات وغيرها من المواد الأساسيّة مع الاستمرار بالضّغط الكبير على المحتكرين والمزيد من محاربة الغش وهي من صلب حماية المستهلك، ولن تلجأ الوزارة إلى التسعير الجبري، لكنّها ستسعر بشكلٍ عادل وتفرض استخدام فواتير صحيحة وحقيقيّة وتزيد المنافسة لخفض الأسعار.