العدل: تطبيقاً لمرسوم العفو رقم 7 إطلاق سراح مئات السجناء

أكدت وزارة العدل أنه وتطبيقاً لمرسوم العفو رقم 7 عن الجرائم الإرهابية الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد فقد تم خلال اليومين الماضيين إطلاق سراح مئات السجناء الموقوفين من مختلف المحافظات السورية.

ولفتت الوزارة في بيان لها إلى أنه سيتم استكمال إجراءات إطلاق سراح الموقوفين موضحة أن الإجراءت هي بين محكمة جنايات الإرهاب والنيابة العامة لدى محكمة الإرهاب إضافة إلى عدد من المواقيف الذين تم الطعن بقرارتهم وسوف تتولى الغرفة الخاصة بمحكمة الإرهاب أمر إطلاق سراحهم خلال اليومين القادمين.

وأشارت الوزارة إلى أن جميع السجناء المشمولين بمرسوم العفو سيتم إطلاق سراحهم تباعاً خلال الأيام القادمة.