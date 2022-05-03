القوات الروسية تدمر مركزاً لوجستياً في مطار عسكري قرب أوديسا

أعلن الناطق الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، اليوم الثلاثاء، أنّ سلاح الجو الروسي هو دمّر موقع قيادة للقوات الأوكرانية بضربة صاروخية الليلة الماضية.

وقال كوناشينكوف: “قصفت صواريخ جوية عالية الدقة أثناء الليل تابعة للقوات الجوية الروسية 6 منشآت عسكرية لأوكرانيا”، مضيفاً أنّ “صواريخ أونيكس عالية الدقة أصابت في منطقة أوديسا مركزاً لوجستياً في مطار عسكري، كانت تصل من خلاله الأسلحة الأجنبية، كما تمّ تدمير حظائر لمسيرات بيرقدار وكذلك أسلحة وذخائر صاروخية وردت من الولايات المتحدة ودول أوروبية”.

وتابع: “دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية خلال الليل، 6 طائرات بدون طيار أوكرانية في بلدات: بيريزوفكا في منطقة أوديسا ، بورشيفا وتشرنيشينا في منطقة خاركوف، بارفينوك في منطقة خيرسون وميخائيلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية”.

وأكد المتحدث أنّ “ضرب الطيران العملياتي التكتيكي التابع للقوات الجوية الروسية 69 معقلاً ومناطق تمركز القوات والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية”.

واختتم كوناشينكوف أنّه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تمّ تدمير: “146 مقاتلة و 112 مروحية و 696 مسيرة و 286 راجمة صواريخ و 783 2 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى و316 قاذفة صواريخ، و 255 1 مدفعية ميدانية ومرابط هاون، فضلاً عن تدمير 2590 وحدة مركبات عسكرية خاصة”.

وانتشرت صور ومقاطع فيديو تظهر استهدافات عالية الدقة لمنشآت عسكرية أوكرانية يوم الأحد، بينها مطار ومخازن.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق “استهداف منشآت عسكرية ونقاط لتجمع القوات والمعدات، بصواريخ جوية عالية الدقة، بالإضافة إلى مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية والذخيرة في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية ومناطق في مقاطعة خاركوف”.