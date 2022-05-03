“تطوير الغاب”تنجز سدة ناعور لتأمين الري صيفاً

أنهت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب إنجاز سدة ناعور جورين الترابية المقامة على جسم المصرف A الكبير “شقة الألمان” وذلك استعداداً لموسم السقاية الصيفية وتلبية لحاجة الفلاحين لتوفير مياه السقاية للمحاصيل الصيفية، علماً أن السدة تروي الأراضي التي تقع غرب وشرق المصرف A والجمعيات الفلاحية في قرى ناعور جورين و وعين الحمام وحلوز والسكري وجورين وعين سليمو والفريكة ونبل الخطيب وشطحة والحيدرية مشتى محفوض ومرداش ويونس ناصر زسلحب الجديدة والرصيف والعزيزية والجيد.