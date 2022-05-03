حزب بريطاني يحث لندن على الانسحاب من الناتو بعد انتهاء الصراع في أوكرانيا

حزب بريطاني يحث لندن على الانسحاب من الناتو بعد انتهاء الصراع في أوكرانيا

دعا “حزب الخضر” في بريطانيا إلى الانسحاب من حلف شمال الأطلسي “الناتو” عقب انتهاء الصراع الأوكراني.

ونقلت سكاي نيوز عن رئيس حزب الخضر، أدريان رامزي، قوله إنه يتعين على المملكة المتحدة مغادرة الناتو بمجرد انتهاء الصراع في أوكرانيا، مؤكدا: “الانسحاب البريطاني من الناتو يظل سياستنا طويلة المدى، لأننا نرغب في إيلاء المزيد من الاهتمام لمؤسسات حفظ السلام”.

ويعتقد السياسي أن على بريطانيا الإسهام في الإنهاء السريع للصراع في أوكرانيا، ودعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى العمل على ضمان جلوس موسكو وكييف خلف طاولة المفاوضات.