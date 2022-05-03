لبنان ينفي اقترابه من أزمة قمح أو خبز

نفى وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، أمين سلام، اليوم الثلاثاء، أن يكون لبنان على مشارف أزمة قمح أو رغيف، أو رفع الدعم عن ربطة الخبز.

وأكد أن المطاحن والأفران والتجار يتحدثون بوجعهم ومعاناتهم في هذه الظروف الصعبة، لكن مهما تعثرنا ماليا فلا يمكن التلاعب بلقمة عيش المواطن.

وأضاف: “صحيح أن الحرب الروسية الاوكرانية تركت تأثيرا على أزمة القمح، لكن الاحتياط يخدمنا لشهر، ونعمل على فتح اعتمادات مع البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار لاستيراد القمح”.

وشدد سلام على أن “القمح متوافر ولم يتخذ أي قرار برفع الدعم عن القمح، ولقمة عيش المواطن هي الأساس وفوق كل اعتبار”.

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