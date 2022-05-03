مبادرات أهلية تزيد من بهجة العيد في الغوطة الشرقية

ريف دمشق- عبد الرحمن جاويش

شهدت ساحات مناطق الغوطة الشرقية أفراحاً وابتهاجاً بالعيد، إذ انتشرت ألعاب الأطفال من مراجيح.. وغيرها، وذلك من خلال مبادرات خيرية مما خفّف عن الأهالي نظراً للظروف الصعبة. ولم تكتف المبادرات بهذه الألعاب، بل تمّ توزيع أطعمة وحلويات للأطفال.

مدير الشؤون الاجتماعية بريف دمشق شوقي عون أوضح أنها مبادرة طيبة ومميزة بمشاركة الأطفال الفقراء فرحتهم بالعيد، من خلال توزيع الهدايا، ومشاركة عدد من أصحاب الأيادي البيضاء في داريا وكفر بطنا وسقبا وحمورية في الغوطتين الغربية والشرقية.