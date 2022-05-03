مرض”الكبد الغامض”يحصد أربع ضحايا على مستوى العالم

أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم الثلاثاء، أن ثلاثة أطفال توفوا بسبب مرض الكبد الغامض، مما رفع عدد الوفيات بهذا المرض إلى أربعة على الأقل، بينهم واحدة في الولايات المتحدة.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، خلال الأيام الماضية، من فيروس الالتهاب الكبدي الغامض، الذي ينتشر بين الأطفال، حيث أُصيب به نحو 200 طفل على مستوى العالم، ولا تزال أسبابه غير معروفة وما إذا كان له علاقة بانتشار فيروس كورونا من عدمه.

وتشمل الأعراض التي تصيب الأطفال، الغثيان والقيء والإسهال وآلام في البطن، قبل أن تظهر على أكبادهم علامات الالتهاب.

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