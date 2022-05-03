نشر زراعة نبات”الستيفيا”السكري في السويداء

أطلق برنامج مشروعي التابع للأمانة السورية للتنمية ومبادرة معاً للاكتفاء الذاتي بالسويداء اليوم مبادرة لنشر زراعة نبات الستيفيا وذلك خلال فعالية أقيمت في صالة مبنى المحافظة.

وجرى خلال إطلاق المبادرة توزيع 500 شتلة من النبات على عدد من المهندسين الزراعيين والمهتمين بهذا الشأن إضافة لتقديم محاضرة علمية حول أهمية هذا النبات وكيفية زراعته وإكثاره قدمها الدكتور المهندس محمد الشبعاني والباحث الدكتور نبيه رافع.

وأشار منسق برنامج مشروعي سعيد كحل إلى أن المبادرة تأتي ضمن سعي الأمانة السورية للتنمية لتقديم خدمات وحلول داعمة لأفراد المجتمع المحلي مبيناً أن توزيع الشتول شمل مناطق مختلفة المناخ بالمحافظة هي بلدتا المزرعة وقنوات وقرى الجنينة وعرمان والحريسة ومدينة السويداء لمعرفة المناطق الأكثر ملاءمة لنموه واحتياجاته وطرق إكثاره ليتم التوسع بزراعتها مستقبلاً بعد تقييم نتائج الزراعة لهذا العام.

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