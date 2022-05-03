وزير الصحة: جهوزية تامة ️لأقسام الإسعاف والطوارئ في المشافي و المراكز الصحية المناوبة خلال العيد بمختلف المحافظات

وزير الصحة: جهوزية تامة ️لأقسام الإسعاف والطوارئ في المشافي و المراكز الصحية المناوبة خلال العيد بمختلف المحافظات

أكد الدكتور حسن محمد الغباش وزير الصحة خلال جولة تفقدية على عدد من مشافي دمشق اول ايام العيد ان هناك جهوزية تامة ️لأقسام الإسعاف والطوارئ في المشافي على مدارالساعة لاستقبال المراجعين وكذلك المراكز الصحية المناوبة بمختلف المحافظات ومنظومة الإسعاف خلال العطلة.

وأشار الدكتور غباش ان كافة سيارات الإسعاف بحالة استنفار تام مع الكادر البشري المطلوب خلال العطلة وكذلك الأمر بالنسبة لأقسام الإسعاف والعناية في المشافي. مؤكدا على انتشار سيارات الإسعاف ضمن المحافظة مع الكادر المطلوب باللباس النظامي الكامل تلبية للحالات الطارئة وحالة النداء 110.

وشكر وزير الصحة الكوادر المناوبة موجهاً لهم ولعائلاتهم التحية وأعرب عن كل التقدير للعاملين الصحيين الذين يعملون بشجاعة وإنسانية والتزام من أجل سلامة المواطن.

شارك في الجولة عدد من المديرين المركزيين المعنيين.