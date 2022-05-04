أسعار المطاعم الشعبية والمنشآت السياحية بدرعا تصدم المواطن

درعا – دعاء الرفاعي

رغم الإقبال اللافت على المطاعم والملاهي والكافيهات خلال أيام العيد، إلا أن الأسعار الجنونية شكلت صدمة لدى المواطنين لاسيما أن ارتفاعها فاق التصور وخاصة أسعار الوجبات السريعة، إذ وصل متوسط “الفاتورة” إلى 100 ألف ليرة لثلاثة أشخاص فقط.

ويرى المواطنون أن الكثير من المطاعم باتت تبالغ في فرض الأسعار ورسوم الخدمات على الوجبات والمياه والمشروبات الغازية التي تقدّمها للزبائن، فضلاً عن أسعار هذه المشروبات التي تجاوزت الحد المعقول، وذلك وسط تبريرات ارتفاع المحروقات والغاز الصناعي المستخدم في الطهي وعدم توفره في أغلب الأحيان.

مدير سياحة درعا ياسر السعدي يؤكد استمرار الجولات الرقابية مستمرة، وأن اللجان المشتركة تعمل على تنظيم دوريات لمراقبة أسعار المنشآت المرخصة سياحياً، مبيناً أنه يوجد في مدينة درعا خمس منشآت مرخصة سياحياً، أما ماتبقى من مطاعم فهي شعبية تتبع لنشرات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

كما أكد السعدي أن كل المطاعم والمنشآت السياحية هي مخالف كونها لا تقوم بالإعلان عن أسعارها للزبائن، مشيراً إلى أنه يتوجب عليها وضع لوحة كبيرة للجدول التأشيري يبرز الأسعار المصدقة من قبل مديرية السياحة لكافة الخدمات المقدمة لديها.

فيما أكدت مصادر في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتكثيف الجولات الرقابية وخاصة على المنشآت الشعبية التي لاتتبع للجدول التأشيري الصادر عن وزارة السياحة.