أهلنا في الجولان يجددون رفضهم لمشروع التوربينات الإسرائيلية

جدد أهلنا في الجولان السوري المحتل التأكيد على استمرارهم بالنضال ضد الاحتلال الإسرائيلي لإفشال مخططه الاستيطاني بإقامة توربينات هوائية على أكثر من أربعة آلاف دونم من أراضيهم الزراعية.

وأشار الأهالي خلال اجتماع عقد في مقام أبي ذر الغفاري بمنطقة المرج بين قريتي مسعدة ومجدل شمس المحتلتين إلى أن الاحتلال يسعى بكل الوسائل لتنفيذ مخططه على أراضيهم الزراعية مشددين على أنه بعد استنفاد كل السبل لوقف المخطط لم يعد أمام الأهالي إلا المواجهة في الميدان لإسقاط المخطط ومنع تنفيذ أي خطوة منه مهما كانت التضحيات وغلت الأثمان.