إدارات أندية الحسكة مقبلة على الترميم

الحسكة- عبد العظيم العبد الله

أكد رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي في الحسكة ريمون دوشي لـ”البعث” أن ملف إدارات الأندية والملاحظات الكثيرة عليها سيعالج قريباً.

وبيّن الدوشي أن اجتماعات مكثفة ستعقد مع كافة أندية المحافظة قريباً، بهدف وضع آلية جديدة وخطة واضحة لعملها، مضيفاً: ستكون الاجتماعات بهدف التقييم، وبيان مواضع الخلل ومعرفة أسباب تقاعس بعض الأعضاء في مجالس الإدارات عن أداء مهامهم، وخاصة في ناديي الجزيرة والجهاد، حيث للناديين فرق في الدوري الممتاز لكرة القدم في مختلف الفئات، وما نعرفه ويعرفه الكل أن العمل يعتمد على شخصين أو ثلاثة لا أكثر، وهذا الأمر مرفوض، ولا يمكننا تقبل الموضوع، فمن قبل المهمة وتصدى لها، لا يجوز له ترك الحمل وأعباء العمل الكثيرة على زملائه، ومن هذا المنطلق، سنتجه للترميم واختيار أسماء قادرة على مساعدة أنديتها، وسيكون الاختيار القادم لأعضاء الإدارات لشخصيات لها وزنها وخبرتها.

وفيما يتعلق بصعود فريق الجزيرة للدوري الممتاز بكرة القدم، أوضح دوشي أن الإنجاز كبير واحتفى به كل رياضيي المحافظة، لكن لابدّ من التفكير والعمل بجدية للمرحلة القادمة، فالفريق بحاجة لخطة واضحة ودراسة مالية شاملة، والأهم العمل لإيجاد حوافز ومبادرات تساعد الفريق في مهمته القادمة.

ولفت رئيس تنفيذية الحسكة إلى أن العائق الأكبر في وجه طموحات أندية المحافظة هو الجانب المالي، مردفاً: هذا الموسم فريق شباب الجهاد كان في الدوري الكروي الممتاز، وكان على بعد خطوة ليكون رجاله أيضاً شركاء لنادي الجزيرة في الممتاز، وهناك أندية أخرى متميزة في دوري الدرجة الأولى والثانية، تتريث في خطواتها خشية النفقات المالية والمصاريف التي لا تملكها، حتّى في الكرة الأنثوية كانت لفرق الحسكة بصمة طيبة على مدار السنوات الثلاث الماضية، كذلك الأمر في مختلف الألعاب الفردية، فقد كانت الحسكة وستبقى داعماً لمنتخباتنا الوطنية.