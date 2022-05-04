الاتحاد الأوروبي يفشل في التوصل إلى اتفاق لحظر واردات النفط الروسية

فشل المندوبون الدائمون لدول الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بشأن حظر واردات النفط الروسية خلال المفاوضات التي تستمر حتى يوم غد الخميس (05 مايو 2022) حول هذه المسألة.

ولفتت وسائل إعلام إلى أن بعض دول الاتحاد الأوروبي ولاسيما هنغاريا وسلوفاكيا والتشيك وبلغاريا أعربت عن قلقها بشأن التدابير المقترحة للتخلص التدريجي من النفط من روسيا.

وكشفت المفوضية الأوروبية تفاصيل عن الحزمة السادسة من العقوبات التي ينوي الاتحاد الأوروبي فرضها ضد روسيا، وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الحزمة السادسة ضد روسيا تتضمن فرض حظر تدريجي على واردات النفط من روسيا.

من جهتها أعربت هنغاريا عن رفضها للخطوة وقال المتحدث باسم حكومة هنغاريا زولتان كوفاكس، إن بلاده ليست مستعدة للتخلي عن أمن الطاقة، وهذه ليست قضية سياسية، لكنها قضية أمن طاقة، بينما قالت جمهورية التشيك، إنها ستدعم الاتحاد الأوروبي بفرض حظر على استيراد النفط الروسي، بشرط منحها فترة انتقالية من سنتين إلى ثلاث سنوات.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد اقترح الحزمة السادسة للعقوبات على روسيا، على خلفية عمليتها العسكرية الأخيرة في أوكرانيا، وتشمل المقترحات عقوبات على استيراد النفط الروسي وضد شخصيات عسكرية دينية.