الاحتلال الأمريكي يسرق دفعة جديدة من النفط السوري

نقل الاحتلال الأمريكي رتلاً من الصهاريج المعبأة بالنفط السوري المسروق والمعدات العسكرية إلى قاعدته في مطار خراب الجير بريف اليعربية تمهيداً لإخراجه إلى العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي.

وأشارت مصادر محلية الى أن رتلاً مؤلفاً من 50 آلية أغلبها صهاريج محملة بالنفط المسروق وعدد من الناقلات المحملة بمدافع وعتاد عسكري ترافقها 8 مدرعات عسكرية لقوات الاحتلال الأمريكي توجهت اليوم من منطقة تل خميس بريف الحسكة الشرقي إلى مطار خراب الجير في بلدة اليعربية الذي يتخذه الاحتلال قاعدة له.

ولفتت المصادر إلى أن الآليات الخارجة توقفت في مطار خراب الجير للتوجه غداً إلى معبر الوليد غير الشرعي.

ودخل في الخامس والعشرين من الشهر الماضي رتل مؤلف من 36 آلية من ناقلات محملة بصناديق وسواتر أسمنتية ومولدات كهربائية ترافقه أربع مدرعات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي قادمة من الأراضي العراقية إلى مطار خراب الجير في منطقة المالكية بريف الحسكة الشمالي.

في الأثناء، قتل وأصيب عدد من مسلحي ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي في هجمات منفصلة استهدفت سيارات ونقاطا للميليشيا بريف دير الزور الشمالي.

وذكرت مصادر محلية أن هجوماً مسلحاً نفذه مجهولون بالأسلحة الرشاشة وقذائف ار بي جي استهدف نقطة عسكرية لميليشيا “قسد” في قرية السجر شمال دير الزور وسط انباء شبه مؤكدة عن سقوط عدد من القتلى والمصابين من مسلحي الميليشيا.

وفي سياق متصل ذكرت مصادر محلية أن مجهولين استهدفوا بالأسلحة الرشاشة سيارة عسكرية لميليشيا “قسد” في قرية غريبة الشرقية شمال دير الزور ما أدى إلى مقتل مسلح وإصابة اثنين اخرين وذلك قبل ساعات من استهداف مجهولين سيارة عسكرية أخرى للميليشيا قرب بلدة العزبة بعبوة ناسفة ما أسفر عن مقتل مسلح وإصابة أخر.

وقتل وأصيب عدد من مسلحي ميليشيا “قسد” أول أمس في هجوم بالأسلحة الرشاشة والقذائف استهدف نقطة عسكرية تابعة لهم في قرية السجر شمال دير الزور.