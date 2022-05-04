الدفاع الروسية: أي شحنة عسكرية من الناتو لأوكرانيا ستكون هدفاً مشروعاً

الدفاع الروسية: أي شحنة عسكرية من الناتو لأوكرانيا ستكون هدفاً مشروعاً

البعث – وكالات:

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم أن الجيش الروسي يفرض سيطرته الكاملة على مدينة ماريوبول.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن شويغو قوله: “الحياة الطبيعية تعود إلى مجراها في المناطق المحررة من القوميين المتطرفين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك وأوكرانيا بما في ذلك في ماريوبول أكبر مركز صناعي ونقل على بحر آزوف وهي تحت سيطرة الجيش الروسي”.

وأضاف شويغو: “وفقاً لتعليمات القائد الأعلى للقوات المسلحة تم فرض طوق محكم على المسلحين الموجودين في المنطقة الصناعية لمصنع آزوفستال وهم يتجاهلون المقترحات المتكررة للإفراج عن المدنيين وإلقاء السلاح” موضحاً أن القوات الروسية تواصل عمليتها الخاصة وحالياً تقوم وحدات من الجيش الروسي جنبا إلى جنب مع القوات الشعبية لجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك بتوسيع السيطرة على أراضي الجمهوريتين.

وأشار إلى أن الجيش الروسي يعمل بنشاط لتقديم المساعدات الإنسانية لسكان المدن المحررة مبيناً أنه تم تنفيذ 967 عملاً إنسانياً تسلمت في إطارها 279 منطقة سكنية 17567 طناً من البضائع والمواد الأساسية.

وحذر شويغو من أن أي وسيلة نقل تابعة لحلف الناتو تكون محملة بالأسلحة وتصل إلى أوكرانيا سيتم التعامل معها كهدف عسكري مشروع للتدمير موضحاً أن الولايات المتحدة وحلفاءها في الناتو يواصلون ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا.

في الأثناء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية قصفت بصاروخين من طراز كاليبر أهدافاً برية على أراضي أوكرانيا.

وقالت مصادر بالوزارة في إفادة صحفية اليوم “إنه كجزء من تنفيذ مهام العملية العسكرية الخاصة وجهت القوات المسلحة الروسية ضربة أخرى بصواريخ كروز عالية الدقة من طراز كاليبر على البنية التحتية العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية”.

وأشارت المصادر إلى قيام طاقم غواصة من أسطول البحر الأسود بإطلاق صاروخين من طراز كاليبر من البحر الأسود على أهداف أرضية محددة على أراضي أوكرانيا.

كما أوضحت الوزارة أن مدافع “مالكا” التابعة لقواتها تمكنت من تدمير العديد من مراكز إطلاق النار التابعة للقوات الأوكرانية.

ونشرت الوزارة مقطع فيديو عن الأعمال القتالية لأطقم المدافع ذاتية الدفع “مالكا” التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال استهدافها مصادر إطلاق النيران للقوات الأوكرانية.

وأظهر المقطع وفق ما نقل موقع روسيا اليوم مهاجمة أطقم مدفعية “مالكا” لمواقع وحدات المدفعية التابعة للقوات الأوكرانية وبفضل الحسابات الدقيقة للمدافع فقد تم تدمير مواقع وحدات المدفعية الأوكرانية عيار 203 ملم “بيون” وبطارية مدافع هاوتزر عيار 122 ملم.

وتتم مراقبة أهداف العمل القتالي لأطقم المدفعية في النهار والليل باستخدام الطائرات المسيرة وفق وزارة الدفاع.

في سياق متصل، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء إيغور كوناشينكوف عن تدمير القوات الفضائية الجوية الروسية لعبارة عائمة و4 مستودعات للذخيرة والأسلحة في أوكرانيا.

وقال كوناشينكوف في إحاطة إعلامية اليوم.. “تم تدمير مجمع لإطلاق صواريخ توتشكا أو وثلاث محددات لإضاءة وتوجيه نظام الدفاع الصاروخي إس300 التابع للقوات الأوكرانية” مضيفا.. “إن القوات الروسية دمرت 6 محطات أوكرانية متنقلة لتوليد الكهرباء تزود القوات الأوكرانية في دونباس بالأسلحة والذخيرة الموردة من أوروبا والولايات المتحدة كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي تسع مسيرات أوكرانية و4 قاذفات صواريخ متعددة من طراز سميرتش”.

وأشار إلى أن الطيران الروسي قصف خلال الليلة الماضية 40 منشأة عسكرية بما في ذلك جسر عائم بالقرب من بروتوبوفكا و4 مستودعات أسلحة و34 منطقة تمركز للقوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية.

وأوضح كوناشينكوف أن القوات الصاروخية أصابت موقعين للقيادة وبطارية من طراز بي إم21 غراد وبطارية مدفعية ذاتية الدفاع غفوزديكا 2 إس1 وبطارية مدفع هاوتزر دي30 و4 مناطق لتمركز القوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية.

وبين المتحدث أن “المدفعية الروسية قصفت 16 موقعاً قيادياً ومستودعين للوقود و476 معقلاً للقوميين الأوكرانيين المتطرفين ومناطق لتمركز القوى العاملة والمعدات العسكرية كما تم القضاء على ما يصل إلى 310 افراد و53 وحدة عسكرية أوكرانية”.

وختم كوناشينكوف بالقول.. منذ بدء العملية العسكرية الخاصة تم إسقاط 146 طائرة و112 مروحية و706 طائرات مسيرة بدون طيار وتدمير 287 منظومة صواريخ مضادة للطائرات و2807 دبابات ومركبات قتالية مصفحة أخرى و321 وحدة راجمات الصواريخ متعددة الأنظمة و1279 مدفعية ميدانية ومدافع هاون بالإضافة إلى 2609 وحدات من المركبات العسكرية الأوكرانية الخاصة.

إلى ذلك، أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية اليوم مقتل شخص وإصابة 15 آخرين جراء قصف القوات الأوكرانية لأحياء سكنية في مدينتي دونيتسك وياسينوفاتايا في إقليم دونباس.

ونقل موقع (روسيا اليوم) عن غرفة عمليات الدفاع الإقليمي في جمهورية دونيتسك قولها إن القوات الأوكرانية قصفت بواسطة راجمات الصواريخ “غراد” مدينة ياسينوفاتايا ما أوقع قتيلاً وخمسة جرحى وألحق أضراراً بالعديد من المنازل في المدينة.

وأاشارت الغرفة إلى أن 10 مدنيين على الأقل أصيبوا جراء قصف أوكراني طال منطقة كيروفسكي في مدينة دونيتسك لافتة إلى أن الهجوم أسفر عن انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 28 ألف شخص في المدينة.

وكانت سلطات جمهورية دونيتسك أعلنت عن نشوب حريق في منشأة نفطية بمدينة ماكييفكا نتيجة لقصف هذا الموقع من قبل القوات الأوكرانية بصواريخ “غراد”.