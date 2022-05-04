انهيار جسر الشريدة بريف الرقة بسبب غزارة الأمطار

وأكد محافظ الرقة عبد الرزاق خليفة في تصريح لـ سانا أن الهطولات الغزيرة في البادية أدت إلى تشكل السيول وانهيار جسر الشريدة كون الجسر ضعيف البنية الإنشائية وهددت السيول جسري الخرار وخنيفس بريف المحافظة المحرر.

وأكد خليفة أنه تم توجيه مديرية الخدمات الفنية والمجتمع الأهلي للاستنفار بالآليات تحسباً لتشكل السيول وسيتم إحصاء الأضرار وخاصة في الأراضي الزراعية خلال وقت قصير وإعادة تأهيل الجسر بشكل مؤقت علماً أنه تم وضع الجسر ضمن خطة الطرق المركزية لتأهيله بشكل كامل لعام 2022.

ودمر التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة كل الجسور في محافظة الرقة في إطار استهدافه للبنى التحتية في سورية ومزاعمه بالحرب على تنظيم “داعش” الإرهابي ويتم العمل على إعادة تأهيل بعضها بشكل مؤقت.

وأدت الأمطار الغزيرة التي شهدتها منطقة الجزيرة والبادية خلال الأيام الماضية إلى جريان الوديان وفيضان في الأراضي الزراعية.