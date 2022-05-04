بطولة لرماية السويداء بانتظار تنفيذ الوعود!

السويداء – زياد عامر

أقامت اللجنة الفنية للرماية في السويداء بطولة المحافظة للرجال والسيدات، وذلك بمشاركة 25 لاعباً ولاعبة من أندية (الرماية، الكفر، عرى) وسط مستويات جيدة.

رئيسة نادي الرماية راية زين الدين أوضحت لـ”البعث” أن اللعبة تمرّ بظروف صعبة في ظل نقص الأسلحة والذخيرة وغياب اللباس الخاص بها، مبينة أنه رغم المعوقات إلا أن اللاعبين واللاعبات يتحملون الأعباء المادية من أجل أن تبقى تلك الرياضة حاضرة على خارطة الألعاب.

وعن زيارة رئيس الاتحاد الرياضي العام لنادي الرماية، كشفت زين الدين أنها جاءت من أجل الاطلاع على تنفيذ الوعود السابقة لترميم المنشاَت وطريقة توفير كافة مستلزمات اللعبة.

الجدير ذكره أنه فاز ببطولة البندقية الهوائية للرجال سامي البحري، تلاه عبدالله أبو عسلي، وبالمركز الثالث مهند البحري، وفي فئة السيدات جاءت بالمركز الأول نور عبيد، تلتها رغد زين الدين ثم سوسن البحري. أمّا في رماية المسدس الهوائي فقد فاز بالمركز الأول نزار أيوب، تلاه هشام صلاح الدين ومهند حرب، وبفئة السيدات جاءت بالمركز الأول حياة الحسين ثم خلود زين الدين ورغد بلان بالمركز الثالث.