تخوف من انتشار آفة الجادوب بالسلمية والمبيد غير متوفر

حماه – يارا ونوس

في وقت يتخوّف فيه سكان مدينة بالسلمية من انتشار واسع لحشرة الجادوب في الغابات والمتنزهات، أشار رئيس شعبة الوقاية في دائرة الزراعة المهندس فراس جمول إلى ضرورة وضع استراتيجيات بيئية وقائية لمكافحة هذه الآفة لاعتبارها جائحة تغزو الغابات في مناطق كثيرة من البلد، مؤكداً أهمية استخدام المبيد الضبابي (Demelen) في مكافحة هذه الآفة كونه مانع انسلاخ للحشرة وصديق للبيئة، لكنه وللأسف غير متوفر نتيجة الحصار الاقتصادي، علماً أنّ المكافحة تتم بمبيد مائي الخلط وأعطى نتائج جيدة في الارتفاعات المنخفضة والموضعية فقط.

ولفت جمول إلى صعوبة التعامل مع هذا النوع من المبيدات في الغابات في ظل الارتفاعات العالية، والمناطق الوعرة.

يشار إلى أن الحشرة تسبب تحسساً جلدياً وتنفسياً للإنسان والحيوان على حدٍّ سواء، لاسيّما عند دخول اليرقة في الطور الثالث إلى نهاية الخامس، وفي حالة استفزاز الحشرة تقوم بإفراز (بروتين قارص) وتأثيره سام منقول على أوبار اليرقة (أوبار متناهية الصغر) وبالتالي تنغرس في الجلد مسببة الحكّة والحساسية .

الجدير بالذكر أن هناك عدة نقاط مهمة في مكافحة آفة الجادوب وذلك عن طريق المكافحة الحيوية، ودراسة بعض المتطفلات، إضافة إلى استخدام بعض الطيور التي تتغذى على اليرقات وإطلاقها في الغابات مثل (الهدهد، والتوردو).