تكريم ذوي شهداء المرور والعناصر المتميزين في حلب

كرمت محافظة حلب اليوم عدداً من عناصر فرع المرور المتميزين في عملهم بساحة سعد الله الجابري والفرقان وساحة الجامعة وعددا من ذوي شهداء المرور خلال الاحتفال الذي أقيم بمبنى اتحاد العمال بحلب بمناسبة يوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي.

وبين العميد لبيب يوسف رئيس فرع المرور بحلب أن عدد ضحايا الحوادث في حلب خلال العام الماضي حوالي 40 وفاة وتم تنظيم حوالي 620 ضبطاً بالحوادث المرورية والأضرار الجسدية والمادية الناتجة عنها منوها بالجهود المبذولة لتخفيض هذه الحوادث من خلال التشاركية والعمل كفريق واحد وتحفيز الإحساس بالمسؤولية لدى الجميع للحفاظ على أرواح مستخدمي الطريق.