زاخاروفا: مرتزقة (إسرائيليون) يقاتلون إلى جانب تنظيم (آزوف) المتطرف

بعد تأكيدها أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يدعم النازيين الجدد في أوكرانيا كشفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم عن وجود مرتزقة “إسرائيليين” يقاتلون في أوكرانيا إلى جانب القوميين المتطرفين.

وأشارت زاخاروفا في مقابلة مع وكالة سبوتنيك نشرت اليوم إلى وجود مرتزقة “إسرائيليين” يقاتلون إلى جانب الكتائب القومية المتطرفة ضمن تنظيم “آزوف” الإرهابي في أوكرانيا.

وأوضحت زاخاروفا أن ساسة كيان الاحتلال الإسرائيلي الذين يضخمون الحملة الإعلامية ضد روسيا لا يحبون ما سأقوله لهم ولكنهم سيهتمون به قريباً وقالت: “هناك مرتزقة إسرائيليون يقاتلون كتفاً إلى كتف مع مقاتلي تنظيم آزوف الإرهابي”.

وكشفت وثائق سرية مسربة نشرتها صفحة (ريبار) الروسية عن قائمة بأسماء مرتزقة يقاتلون ضمن ما يسمى “الفيلق الدولي” في أوكرانيا والذي ضم 45 جنسية أبرزها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا و”اسرائيل” إضافة إلى دول أوروبية أخرى.

وكانت زاخاروفا شددت بالأمس في تصريح لها على أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يدعم النازيين الجدد في أوكرانيا مؤكدة أن التاريخ شهد أمثلة مأساوية للتعاون بين اليهود والنازيين في العالم