جنرال أميركي: واشنطن درّبت أكثر من 23 ألف جندي أوكراني منذ 2015

جنرال أميركي: واشنطن درّبت أكثر من 23 ألف جندي أوكراني منذ 2015

أعلن الجنرال الأميركي جوزيف هيلبرت، اليوم الأربعاء، أنّ الجيش الأميركي درّب أكثر من 23 ألف جندي أوكراني منذ عام 2015.

وقال هيلبرت في مؤتمر صحفي في البنتاغون: “منذ بداية المهمة حتى كانون الثاني/يناير 2022، درّبنا أكثر من 23 ألف جندي من القوات المسلحة الأوكرانية تابعين لـ17 كتيبة و11 لواءً مختلفاً”.

وأكدّ أنّ الولايات المتحدة الأميركية تشارك في تدريب الأوكرانيين منذ عام 2015.

من جهته، رأى الباحث والأكاديمي في جامعة بليموث الأميركية، تي جي كولز ، أنّ الولايات المتحدة حوّلت أوكرانيا إلى “سلاح” ضد روسيا.

وفي مقال نشره في صحيفة “The Gray Zone” أكد الخبير أنّ الولايات المتحدة عملت على مدى أكثر من عقدين من الزمن على “عسكرة أوكرانيا بشكل محموم”، موجهة بذلك جهودها ضد روسيا.

كذلك، كتب كولز أنّ “الجانب الأميركي هو الذي يتحمّل مسؤولية ما يحدث في البلاد اليوم”، مضيفاً: “منذ الانقلاب الذي قادته الولايات المتحدة عامي 2013-2014 في أوكرانيا، درّبت القوات الأميركية الأوكرانيين، بما في ذلك وحدات النازيين الجدد، على القتال في المناطق المأهولة بالسكان”.

وأشار إلى أنّ عسكرة أوكرانيا كانت جزءاً من سعي واشنطن بـ”جنون العظمة” لما يسميه البنتاغون “الهيمنة الكاملة”.

وكان الدبلوماسي الأميركي المتقاعد تشاس فريمان قد أشار في وقت سابق، في مقال نشرته الصحيفة الإلكترونية نفسها، إلى أنّ الولايات المتحدة “تشنّ حرباً غير معلنة ضد روسيا في أوكرانيا، من أجل الحفاظ على هيمنتها في العالم”.