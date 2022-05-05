إيران تندد بإجراءات الحظر الأحادية

قال مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي في كلمة خلال اجتماع لجنة المعلومات في الجمعية العامة للأمم المتحدة:”إن إجراءات الحظر غير القانونية الأحادية أدت إلى تصعيد المشاكل الاقتصادية والتجارية والمالية للدول الخاضعة للحظر وهي إلى جانب إضعافها النمو الاقتصادي لهذه الدول تمنع الحصول على الأجهزة والمواد الطبية حيث تخلق قيوداً في الوصول إلى الموارد المالية الخارجية داعياً قسم الاتصالات العالمية بالمنظمة إلى بذل الجهود من أجل تبيين التأثيرات السلبية للحظر الأحادي على الدول وشعوبها.

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