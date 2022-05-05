الاتحاد الروسي يؤكد أن العقوبات الأوروبية لن تكسر روسيا مهما زادت  

بعد أن أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عن الحزمة السادسة من العقوبات المناهضة لروسيا، والتي ستشمل مصرف “سبيربنك” وبنوكا كبرى أخرى في روسيا، وثلاث قنوات تلفزيونية روسية رائدة، بالإضافة إلى أفراد جدد. كما تنص الحزمة على حظر نفطي كامل على مراحل.

علق فلاديمير جباروف النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي على ذلك قائلاً:”السادة الأوروبيون، ألا تتعبون وتملون من القيام بهذه الأشياء الغبية؟ لن تتمكنوا بتاتا من كسر روسيا بالعقوبات. يمكنكم تحضير الحزمة السابعة التالية. وفكروا في الحزمة الثامنة والتاسعة وما إلى ذلك”.