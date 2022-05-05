روسيا تسقط 3 مقاتلات و14 مسيرة أوكرانية

بين المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت ثلاث طائرات تابعة للقوات الجوية الأوكرانية من طراز سوخوي فوق مناطق جزيرة زميني وبلدة إنغوليتس بمنطقة خيرسون وكوشيفوية بمنطقة دنيبروبيتروفسك كما تم تدمير14 طائرة مسيرة خلال الليل في ضواحي بلدات فيربوفكا وفيليكيا كاميشفاخا وبرازكوفكا وفيسيلوية وبريموغا والممرات الكبيرة في منطقة خاركوف وبارنيفوك بمنطقة خيرسون وأفدييفكا ودوليا وكامينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وسيفيرودونتسك في جمهورية لوغانسك الشعبية.

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