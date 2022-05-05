“شتيرون”النمساوية تنفي استعداد أوروبا لحظر إمدادات الغاز من روسيا

أكد رئيس شركة النفط والغاز النمساوية ألفريد شتيرن أن أوروبا ليست مستعدة لفرض حظر على إمدادات الغاز من روسيا معتبراً أن هذا الحظر ستكون له تداعيات كبيرة على الصناعة والاقتصاد الأوروبيين.

وأشار شتيرن إلى أن “هناك قانوناً لإدارة الطاقة من شأنه أن يزود المنازل بالتدفئة حيث تستهلك الأسر في المتوسط نحو 20 بالمئة من كمية الغاز المستوردة سنوياً ونحتاج إلى نحو 35 بالمئة لإنتاج الطاقة ونحو 40 بالمئة لتلبية احتياجات الصناعة.. ونحن نريد الحفاظ على نشاطنا الاقتصادي لكن هذا لن يكون ممكناً بشكل كامل في حال حظر الإمدادات من روسيا”.

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