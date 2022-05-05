غرفة سياحة المنطقة الوسطى نظمت حفلاً بمناسبة عيد الشهداء

أقامت غرفة سياحة المنطقة الوسطى حفلاً تكريمياً لأكثر من 350 من أبناء الشهداء بحضور أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي عمر حورية، ووزير السياحة المهندس محمد رامي مرتيني، ومحافظ حمص المهندس بسام بارسيك، ورئيس اللجنة الأمنية والعسكرية.

وأكد رئيس غرفة سياحة المنطقة الوسطى الدكتور محمد خضور أن هذه الاحتفالية سنوية بمناسبة عيد الشهداء وتشمل مشاركة أطفال الشهداء من مختلف المؤسسات والجمعيات الأهلية بحمص ليتشارك الجميع برسم البسمة على وجوه من قدم آبائهم التضحيات لأجل انتصار سورية، لافتاً أنه مهما قدمت مختلف الفعاليات يبقى قليل أمام التضحيات التي قدمها شهداؤنا الأبطال.