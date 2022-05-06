أسعار النفط ترتفع وخام برنت أكثر من 111 دولارًا

أسعار النفط ترتفع وخام برنت أكثر من 111 دولارًا

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، للجلسة الثالثة على التوالي، متجاهلة المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي.

وجاء الارتفاع بدعم من مخاوف تشديد الإمدادات قبل حظر وشيك من جانب الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي.

بحلول الساعة 08:05 صباحًا بتوقيت غرينتش ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي -تسليم شهر تموز- بنسبة 0.44%، مسجلةً 111.39 دولارًا للبرميل.

كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط -تسليم شهر حزيران- بنسبة 0.38%، مسجلةً 108.68 دولارًا للبرميل.

ويسير الخامان القياسيان (برنت وغرب تكساس الوسيط) على المسار الصحيح للارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي، مدعومين بمحاولات الاتحاد الأوروبي اللاهثة ومزاعمه بالتخلص التدريجي من إمدادات النفط الروسي في 6 أشهر والمنتجات المكررة بحلول نهاية عام 2022.

كما يعتزم الاتحاد الأوروبي حظر جميع خدمات الشحن والتأمين، لنقل النفط الروسي، ولا تزال الخطة تتطلب دعمًا بالإجماع من 27 دولة في الكتلة.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، وحلفاؤها من الخارج بقيادة روسيا في التحالف المعروف باسم أوبك+، كما هو متوقع، على زيادة شهرية أخرى متواضعة في إنتاج النفط.