أضرار بسيطة في حريق مركز إكثار البذار بإزرع

زار وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا مركز إكثار البذار بإزرع بمحافظة درعا، للإطلاع على الأضرار الناجمة عن الحريق الذي نشب اليوم في أكداس القمح في المركز.

حيث كانت قد تدخلت فرق الإطفاء في المحافظة فور حدوث الحريق، ولاتزال التحقيقات مستمرة لمعرفة أسباب الحريق.