أضرار بسيطة في حريق مركز إكثار البذار بإزرع
زار وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا مركز إكثار البذار بإزرع بمحافظة درعا، للإطلاع على الأضرار الناجمة عن الحريق الذي نشب اليوم في أكداس القمح في المركز.
حيث كانت قد تدخلت فرق الإطفاء في المحافظة فور حدوث الحريق، ولاتزال التحقيقات مستمرة لمعرفة أسباب الحريق.
وبين الوزير أن الأضرار مادية بسيطة لافتاً إلى أهمية التدخل السريع من قبل فوج الاطفاء والدفاع المدني في المحافظة ومنعهم الحريق من الانتشار، مؤكداً على ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة والاحترازية لخطر حدوث الحرائق من خلال تعزيز عناصر الحراسة ووضع جهاز إنذار مبكر للحرائق وتعزيز المركز بكاميرات مراقبة وتزويده بمقطورة مياه دائمة مع جرار زراعي وعمال لتنظيف محيطه من الأعشاب.