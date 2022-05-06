ارتفاع الذهب عالمياً

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، إلا أنها تتجه نحو تسجيل خسارة أسبوعية ثالثة على التوالي، إذ ينتظر المستثمرون بيانات الوظائف الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق.

وكانت أسعار الذهب قد استهلّت تعاملاتها على تراجع مع ارتفاع الدولار الأميركي وعوائد سندات الخزانة الأميركية، وسط تفاؤل بأن تساعد إجراءات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في السيطرة على التضخم.

وبحلول الساعة 08:35 صباحًا بتوقيت غرينتش ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب -تسليم شهر حزيران- بنسبة 0.21%، عند مستوى 1879.60 دولارًا للأوقية.

كما ارتفع تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.15%، عند مستوى 1880.05 دولارًا للأوقية.