استمرار وتيرة إصابات وضحايا “كورونا”عالمياً

سجلت إيران 12 وفاة و375 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

في حين سجلت روسيا 136 حالة وفاة و5541 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم تسجيل 374 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا أمس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 218945 إصابة.

كما نقلت وكالة فرانس برس عن المعهد الوطني للأمراض المعدية في جنوب إفريقيا أنه تم رصد 9757 إصابة جديدة بالفيروس أي 50 بالمئة أكثر مقارنة باليوم السابق الذي سجلت خلاله 6170 إصابة.

وحذر مركز الابتكار والاستجابة للأوبئة في نهاية نيسان الماضي من موجة وبائية جديدة في جنوب أفريقيا الدولة الأكثر تضرراً في القارة من الفيروس.