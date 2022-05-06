الحرارة أدنى من معدلاتها

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام وتبقى الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر مصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً فوق مناطق متفرقة من البلاد ويكون الجو سديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية وتكون الرياح غربية معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز 75 كيلو متراً في الساعة أحياناً مثيرة الغبار في بعض المناطق الداخلية والبحر متوسط ارتفاع الموج

مقالات ذات صلة

مناورات يابانية أمريكية مشتركة بمشاركة الحاملات النووية

23-يناير-2022

أوكرانيا تعلن سيطرة القوات الروسية على عدة قرى في الشرق

27-أبريل-2022

الأمم المتحدة: العقوبات ضد روسيا تسبب كارثة عالمية

28-مارس-2022

مساعي لحل أزمة الكهرباء العراقية

18-أبريل-2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى