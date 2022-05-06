الخلل الإداري يضع كرة الكرامة على حافة الهبوط

سيكون يوم غد السبت حاسماً لفريق الكرامة في مباراته الأهم خلال السنوات الخمس الأخيرة مع ضيفه فريق الجيش في المرحلة الأخيرة من الدوري الكروي الممتاز، حيث سيتمّ فتح أبواب ملعب الباسل في حمص لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الجماهير التي ستؤازر فريقها من أجل النجاة من الهبوط للدرجة الأولى.

ما يحدث لهذا النادي العريق في ظل الضعف الإداري يثير الاستغراب، فالإدارة الحالية لم تستطع أن تكمل المسيرة الناجحة للإدارة السابقة التي عملت قبل بداية هذا الموسم من أجل خلق فريق قادر على المنافسة من خلال تعزيز كل مراكزه، وبعد رحيلها دخل الفريق في المجهول بعد قصص وحكايا لا تليق بسمعة نادٍ كبير كالكرامة، وها هي النتيجة بدخول فريق الكرة في خطر الهبوط، لذلك فإن مباراة السبت ستكون مصيرية بصعوبتها والتفكير بنتيجتها التي يمكن أن تهوي بالفريق للدرجة الأولى.

وفي النهاية لا بد من التأكيد أن الإدارة الحالية تتحمّل مسؤولية ما حصل للفريق الأول، لأن التخطيط والعمل الجاد كان غائباً وعلى رأسها عدم استثمار الأموال بمكانها الصحيح، لكن لا بد من الانتظار المقيت لمعرفة مصير كرة الأزرق حتى نهاية مباراته مع فريق الجيش عصر السبت وهو الذي هزم كبار آسيا سابقاً.