الصين تنتقد سياسة“الناتو”الداعية للنزاعات بين الدول

نقلت وكالة شينخوا عن تشانغ جون مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة قوله خلال إحاطة لمجلس الأمن بشأن أوكرانيا مساء أمس: إن “ممارسات مثل التشبث بعقيدة الأمن التي عفا عليها الزمن والحرص على إثارة مواجهة بين الكتل وخلق توترات في أوروبا بل وحتى منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي ممارسات ضارة بالآخرين بقدر ما هي ضارة بالجناة أنفسهم وأقل ما تستحقه هو معارضة الصين الحازمة”.

وتعليقاً على الوضع في أوكرانيا أكد تشانغ أن بناء أمن دولة ما على حساب انعدام أمن الدول الأخرى ليس أمراً معقولاً أو قابلاً للتنفيذ وأن توسع الناتو المتكرر شرقاً بعد الحرب الباردة لم يفشل فقط في جعل أوروبا أكثر أمانا وإنما ترك أيضاً بذوراً للصراع.

وأشار تشانغ إلى أن العالم لا يحتاج إلى حرب باردة جديدة ولا يمكنه تحمل المزيد من الاضطرابات والانقسامات مضيفاً “من أجل حل المشكلات العملية لأمن البشرية جمعاء والسعي إلى إيجاد حل طويل الأجل للسلام العالمي تدعو الصين رسمياً جميع الدول إلى الالتزام بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والتمسك بجدية بمبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة وتبني بنية أمنية عالمية وإقليمية متوازنة فعالة ومستدامة”.