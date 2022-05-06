“الفاو”تشير لانخفاض طفيف بأسعار الغذائيات عالمياً

افادت منظمة “الفاو” بأن الأسعار العالمية للسلع الغذائية تراجعت في شهر نيسان بعد أن قفزت بصورة ملحوظة الشهر الماضي، وذلك جراء انخفاض متواضع في أسعار الزيوت النباتية والحبوب.

وقالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، في تقرير إن مؤشرها لأسعار الأغذية سجل 158.5 نقاط في أبريل 2022، أي بانخفاض قدره 0.8 في المائة عن مستواه الأعلى على الإطلاق الذي سجله في آذار، وظلّ المؤشر الذي يتتبع التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لسلة من السلع الغذائية الأكثر تداولا في التجارة، أعلى بنسبة 29.8 في المائة عما كان عليه في نيسان 2021.

وانخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية بنسبة 5.7 في المائة في نيسان، منتقصا تقريبا ثلث الزيادة المسجلة في مارس، حيث أدى تقنين الطلب إلى خفض أسعار زيت النخيل ودوار الشمس وفول الصويا.

وخفضت المنظمة الأممية، توقعاتها للإنتاج العالمي إلى 782 مليون طن في 2022، من 784 مليونا توقعات سابقة في مارس.

وعزت خفض تقديراتها لإنتاج القمح هذا العام إلى انخفاض متوقع بنسبة 20 بالمئة لموسم الحصاد في أوكرانيا، وتراجع إنتاج المغرب بسبب الجفاف.