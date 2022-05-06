عملية بطولية تؤدي لمقتل 3 مستوطنين رداً على ممارسات الإحتلال

رداَ على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الفلسطينيين ومقدساتهم نفذ فلسطينيان مساء اليوم عملية بطولية في مستوطنة (العاد) في الأراضي الفلسطينية المحتلة أسفرت عن مقتل 3 مستوطنين وإصابة آخرين.

وذكرت وسائل إعلام أن فلسطينيين اثنين تمكنا من اختراق حواجز قوات الاحتلال ونفذا عملية بطولية ضد تجمع للمستوطنين في مستوطنة (العاد) شرق “تل أبيب” أدت إلى مقتل ثلاثة منهم وإصابة آخرين بينهم حالات خطرة بينما تمكن منفذا العملية من الانسحاب.

وفرضت سلطات الاحتلال طوقا أمنيا وأوقفت حركة المواصلات في المنطقة ونشرت المئات من عناصر قواتها بحثا عن منفذي العملية كما طلبت من المستوطنين التزام المنازل.

وتعد هذه العملية البطولية هي السادسة من نوعها في غضون نحو شهرين حيث أدت العمليات السابقة إلى مقتل 15 إسرائيليا في تصاعد نوعي للمقاومة الفلسطينية ردا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي.