“فرانكفورت”الألماني يتغلب على”وست هام”الإنكليزي

تأهل آينتراخت فرانكفورت الألماني لنهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم بفوزه على ضيفه وست هام يونايتد الإنكليزي بهدف دون رد أمس في إياب الدور قبل النهائي.

وسجل اللاعب رافاييل بوري هدف فرانكفورت الوحيد في الدقيقة 26 من المباراة.

وأكمل وست هام اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 19 بعد طرد آرون كريسويل.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في إنكلترا انتهت بفوز آينتراخت بهدفين لهدف.

ويلتقي آينتراخت في المباراة النهائية مع غلاسكو رينجرز الاسكتلندي الذي فاز على لايبزيغ الألماني 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

مقالات ذات صلة

شخصيات ألمانية تدعو المستشار الألماني لوقف تقديم السلاح لأوكرانيا

23-أبريل-2022

الاحتلال الأمريكي يسرق 130 صهريجاً جديداً من نفط سورية إلى شمال العراق

26-يناير-2022

جمعية رجال الأعمال المصريين تطالب بفتح حسابات بالروبل

17-أبريل-2022

الحساب الختامي لموازنة مصر يكشف مخالفات كبيرة

21-أبريل-2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى