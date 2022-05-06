قرار صيني باعتماد الحواسب الوطنية حكومياً للتضييق على الشركات الأمريكية

طلبت السلطات الصينية من الوكالات والشركات الحكومية استبدال أجهزة الكمبيوتر المستوردة بأجهزة منتجة محليا في غضون عامين، وفقا لما أفادت به مصادر مطلعة لوكالة “بلومبرغ”.

وقالت المصادر إنه طلب من الموظفين تسليم أجهزة الكمبيوتر الأجنبية وبدلا من ذلك سيتم منحهم أجهزة كمبيوتر صينية تعمل على أنظمة تشغيل صينية.

وتسعى الصين إلى حماية أهم هيئاتها من التكنولوجيا الأجنبية وتسعى عموما إلى استبدال الأجهزة المستوردة بأخرى خاصة بها من أجل تقليل الاعتماد على خصوم جيوسياسيين، مثل الولايات المتحدة، كما سيؤثر بشكل مباشر على مبيعات الشركتين الأمريكيتين HP وDell، أكبر بائعين لأجهزة الكمبيوتر الشخصية في الصين.