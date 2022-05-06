مرصد سوق العمل يقدم آلاف الخدمات لتمكين الشباب ويزيد التشبيك مع”الخاص”

بينت مديرة مرصد سوق العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رولا الأغبر أن عدد المتقدمين للاستفادة من خدمات مراكز تمكين الشباب المنتشرة في عدة محافظات بلغ خلال الربع الأول من العام الحالي/ 2001/ متقدم، في حين بلغ عدد المستفيدين من خدمات الإرشاد الوظيفي لهذه المراكز /1714/ مستفيداً.

و بلغ عدد المستفيدين من التدريب على المهارات الوظيفية /338/ مستفيداً، أما المستفيدين من التدريب المهني والتعليم المستمر بلغ /628/ مستفيداً، بالإضافة لـ /44/ مستفيد من التدريب على ريادة الأعمال.

مشيرة أن  عدد جهات القطاع الخاص التي تم التشبيك معها بلغت /20/ جهة، حيث تم توفير / 87/ فرص عمل .

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