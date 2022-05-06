وسط رعب”المستوطنون”.. سلطات الاحتلال تواصل البحث عن منفذي العملية البطولية

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي وشرطة الاحتلال واستخباراته تمشيط مناطق واسعة بحثا عن منفذَي عملية إلعاد البطولية التي خلّفت 3 قتلى من الكيان الإسرائيلي على الأقل و3 جرحى إصاباتهم خطرة، في حين دعا أعضاء برلمان العدو إلى اغتيال رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بقطاع غزة يحيى السنوار ردا على العملية البطولية، على الرغم من أن حركته لم تتبنّ العملية.

وقالت شرطة الإحتلال إن مهاجمَيْن تنقلا بين مواقع عدة في متنزه بالبلدة، وهما يحملان سلاحا ناريا وفأسا.

ونشرت أجهزة أمن الاحتلال صباح اليوم الجمعة صور شابين فلسطينيين من قرية رمانة غرب جنين في الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى اسميهما.

وادّعت هذه الأجهزة أن الصور لمنفذَي الهجوم الذي وقع مساء أمس في بلدة إلعاد الواقعة شرق تل أبيب والقريبة منها، وقالت إنهما أسعد الرفاعي وصبحي أبو شقير.

كما اعتقلت سلطات الكيان عماد أبو شقير والد صبحي، لعدة ساعات، حيث حققت معه واعتدت عليه بالضرب.