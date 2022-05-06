120 ألف هكتار مروي خطة حلب للموسم الزراعي

حلب – معن الغادري

أوضح مدير زراعه حلب المهندس رضوان حرصوني أن الجهود مستمرة لتوفير كل الدعم الممكن والمتاح للفلاحين والمزارعين لمساعدتهم في زراعة محاصيلهم، وخاصة المحاصيل الاستراتيجية، مبيناً في حديثه لـ”البعث” أن مديرية الزراعة ووحداتها الإرشادية في مختلف مناطق الريف على تواصل مستمر مع الفلاحين لتذليل كافة الصعوبات التي تعترض عملهم وتأمين احتياجاتهم من البذار والأسمدة والمحروقات وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية .

وأشار إلى أن المساحات المروية في الخطة القادمة، ستشمل مناطق مسكنة شرق ومسكنة غرب، والأراضي في منشأة الأسد، ومناطق الآبار وشبكة ري المضخ، وري سهول حلب الجنوبية، والمصارف الرئيسية لمشاريع مسكنة غرب وشرق.

مبيناً أن نسبة تنفيذ الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الزراعي الحالي لغايه 30 بلغت تنفيذ القمح البعل بلغت 70% من القمح البعل 90 ٪ من القمح المروي و87% من الشعير البعل ‎%‎ 510 من الشعير المروي .

يشار إلى أن المساحة المقرر زراعتها في إطار الخطة الزراعية للموسم الزراعي القادم 2022 – 2023، تبلغ حوالي 120 ألف هكتار.