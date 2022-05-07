إيران: بدء الإجراءات لبناء مفاعل نووي محلي الصنع بالكامل

كشف نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بيجمان جمشيدي أن إيران تسعى لإنشاء مفاعل نووي إيراني الصنع بالكامل والتخطيط لذلك جار وأصبح قيد التنفيذ.

ونقلت وكالة فارس عن جمشيدي قوله اليوم “إيران تخطط لبناء منشأة كبيرة لإنتاج الأدوية المشعة بغرض سد الحاجة المحلية وزيادة الصادرات حتى نهاية العام الإيراني المقبل”.

وأشار جمشيدي إلى أن إيران تمتلك الدورة الكاملة لإنتاج الوقود النووي وتم توطين هذه الدورة بالكامل من مرحلة اكتشاف الخامات وصولاً إلى معالجة النفايات النووية لافتاً إلى أن بلاده تنتج حالياً 20 نوعاً من الأدوية المشعة وتزود المراكز العلاجية في الداخل بها وهي من الدول الرئيسية المصدرة لمثل هذه الأدوية.