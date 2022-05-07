ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار فندق هافانا إلى 22 قتيلاً

ارتفع عدد ضحايا الانفجار الذي وقع في فندق ساراتوغا وسط العاصمة الكوبية هافانا أمس إلى 22 قتيلاً بينهم طفل.

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل 8 أشخاص وإصابة 30 آخرين بجروح جراء الانفجار.

وقالت إدارة الرئاسة الكوبية في بيان اليوم إنه تم نقل 64 مصاباً إلى المستشفى بما في ذلك 14 طفلاً.

وذكرت وكالة برينسا لاتينا الكوبية أمس أن الانفجار ناجم عن تسرب غاز وفق التحقيقات الأولية مشيرة الى استمرار أعمال البحث والإنقاذ لمفقودين تحت الركام بعدما تسبب الانفجار بتدمير واجهة الفندق المكون من خمسة طوابق.

وتفقد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل مكان الانفجار واطلع على أعمال الإسعاف والانقاذ كما زار الجرحى في أحد المشافي التي نقلوا اليها.

ويعد فندق ساراتوغا أحد المرافق المميزة في صناعة السياحة الكوبية التي استضافت مؤخراً معرض السياحة الدولي 2022 ويقع في المركز التاريخي للعاصمة الذي يزوره الآلاف يومياً.