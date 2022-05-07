الدفاع الروسية: قصف 44 مركز قيادة و196 معقلا للقوات الأوكرانية 

البعث- وكالات:

أعلنت وكالة الفضاء الروسية (روس كوسموس) لأول مرة أن عملها لا يقتصر على المجال المدني بل يشمل المجال العسكري أيضاً.

وأوضحت الوكالة في مقطع فيديو بمناسبة اقتراب عيد النصر نقله موقع روسيا اليوم أنها تعتبر من المؤسسات الرئيسية في الصناعات الدفاعية وهي الشركة المنتجة لصواريخ (سارمات) و(توبول) و(إسكندر).

ولفتت الشركة إلى أنه تم تاريخياً في الاتحاد السوفييتي ثم في روسيا تطوير الجزء المدني من صناعة الصواريخ والفضاء في اتصال وثيق مع القطاع العسكري الصاروخي والفضائي.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم عن تدمير طائرة مسيرة تركية الصنع من طراز بيرقدار (تي بي 2) تابعة للقوات الأوكرانية.

ونشرت الوزارة مشاهد لعمل أنظمة الصواريخ والمدافع ذاتية الدفع المضادة للطائرات (بانتسير إس1) خلال العملية العسكرية بأوكرانيا تضمنت قيامها بتدمير مسيرة (بيرقدار) التابعة للقوات الأوكرانية.

وأوضح قائد المنظومة فلاديمير أنه أثناء مناوبة قتالية اكتشف طاقم (بانتسير إس1) هدفاً جوياً تم تحديده على أنه طائرة مسيرة هجومية من طراز (بيرقدار تي بي2) تابعة للقوات الأوكرانية وبعد تتبع الهدف قام طاقم المنظومة بتدميره.

وأشار إلى أن أنظمة (بانتسير إس1) توفر حماية لوحدات القوات المسلحة الروسية المشاركة في العملية الخاصة في أوكرانيا من وسائل الهجوم الجوي مثل الطائرات دون طيار والصواريخ وقذائف راجمات الصواريخ.

وفي سياق متصل نشرت الوزارة مقاطع فيديو تظهر عمل الطائرات المسيرة من طراز (اوربان) وطواقم راجمات الصواريخ الروسية من طراز (غراد) خلال العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس.

وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم أن المسيرات الروسية اكتشفت مواقع للقوات الاوكرانية ونقلت إحداثياتها إلى وحدات المدفعية وراجمات صواريخ غراد التي قامت باستهداف القوى البشرية والمعدات القتالية للعدو.

في السياق ذاته، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها الصاروخية والمدفعية قصفت خلال الليل 44 مركز قيادة و196 معقلا للقوات الأوكرانية مناطق تمركز جنودها ومعداتها كما دمرت أسلحة ومعدات وصلت من الولايات المتحدة وأوروبا في منطقة خاركوف بغارات جوية.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء إيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية اليوم “استهدف الطيران العملياتي التكتيكي وسلاح الجو خلال الليل 18 منشأة عسكرية في أوكرانيا بينها نقطتا قيادة في مقاطعة خاركوف وخمس مناطق لتمركز الأفراد والمعدات العسكرية وثلاثة مستودعات للذخيرة والوقود في مقاطعة أوديسا”.

وأوضح كوناشينكوف انه تم القضاء على 280 مقاتلاً من المتطرفين الأوكرانيين كما تم تعطيل 48 قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية مشيراً إلى أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 13 طائرة دون طيار فوق أراضي مقاطعات نيكولاييف وخيرسون وخاركوف إضافة إلى جمهورية دونيتسك الشعبية.

أشار المتحدث إلى اعتراض ثلاثة صواريخ باليستية أوكرانية من طراز “توتشكا أو” وتسع مقذوفات لراجمات الصواريخ “سمبرتش” في منطقة مدينة إيزيوم بمقاطعة خاركوف.

وأكد كوناشينكوف أنه تم منذ بدء العملية الخاصة إسقاط 152 طائرة و112 هليكوبتر و 762 مسيرة و تدمير 295 من المنظومات الصاروخية المضادة للجو و 2895 من الدبابات والآليات المدرعة و 333 من راجمات الصواريخ و 1364 من مدافع الميدان والهاون وكذلك 2716 من المركبات العسكرية الخاصة التابعة للقوات الأسلحة الأوكرانية..

إلى ذلك، أكد مستشار رئيس حكومة جمهورية دونيتسك الشعبية يان غاغين أن نسبة كبيرة من الأسلحة التي قدمها الغرب لأوكرانيا غير صالحة للاستعمال ويمكن وصفها بالخردة.

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن غاغين قوله اليوم “معظم المعدات العسكرية والذخائر المخصصة لمختلف الأنظمة القتالية التي قدمتها دول الغرب لأوكرانيا وبشكل غير مجاني عبارة عن خردة” مضيفاً “بعض هذه المنتجات انتهت صلاحيتها أو لم تتم صيانتها بشكل صحيح أو لم يتم تخزينها في الظروف المناسبة لذلك نسبة التشغيل هناك صغيرة”.

ولفت غاغين إلى صعوبة تحديد أن كان المقاتلون الذين يستخدمون الأسلحة غير مهرة ولا يتقنون ذلك أو ما إذا كان الحديث يدور حقا عن التخلص من الترسانات القديمة من قبل أوروبا تحت ستار إنساني وتقديمها كمساعدة مدفوعة الثمن لأوكرانيا.