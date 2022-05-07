الشرطة رابع الهابطين في ختام الدوري الممتاز لكرة القدم

أسدل الستار مساء اليوم على منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم بإقامة مباريات الجولة السادسة والعشرين (الأخيرة) ، والتي عرفت هبوط فريق الشرطة للدرجة الأولى ليرافق حرجلة والنواعير وعفرين ، فيما لم يطرأ أي تغيير على المراكز الأربعة الأولى.

فعلى ملعب الباسل في اللاذقية احتفل تشرين رفقة أنصاره بلقب المسابقة بأفضل طريقة، حيث تغلب البحارة على ضيوفهم الفتوة بهدفين نظيفين سجلهما علي بشماني و باسل مصطفى، ليؤكد بذلك لاعبو المدرب طارق جبان أحقيتهم بالتتويج الثالث على التوالي ، والذي جاء في ظل ظروف ليست مثالية بالنسبة للفريق الذي فقد عددا من لاعبيه المميزين قبل بداية الموسم وخلاله نتيجة احترافهم في الدوريات العربية.

وأنهى الوثبة موسمه بفوز معنوي على مضيفه الوحدة بهدفين لواحد، سجل للوثبة مؤنس أبو عمشة في الدقيقة 38 وعبد الرزاق البستاني في الدقيقة 55 ، فيما حمل هدف الوحدة توقيع محمد حرب في الدقيقة 86 ، الغريب في المباراة أنها رغم هامشية تأثيرها على جدول الترتيب إلا أن دقائقها الأخيرة شهدت توترا من الطرفين انتهى بإشهار الحكم لثلاث بطاقات حمراء للفريقين.

وحقق الكرامة فوزا هاما ضمن به بقاءه في الدوري الممتاز عندما تغلب على ضيفه الجيش بهدف وحيد سجله تامر حاج محمد في الدقيقة 20، علما أن اللقاء شهد حضورا جماهيريا قياسيا غصت به مدرجات ملعب الباسل في حمص.

وأنهى أهلي حلب موسمه المخيب بخسارة جديدة وهذه المرة أمام مضيفه الطليعة بهدفين لواحد ، الأهلي تقدم في النتيجة بهدف محمد ميدو في الدقيقة 30 لكن الطليعة رد بهدفي عبد الله نجار في الدقيقتين 35 و 65.

وضمن حطين تواجده بين الكبار في الموسم المقبل بعد أن حقق فوزا غاليا على مضيفه حرجلة بهدف سجله حمود الحمود في الدقيقة الرابعة، لتنتهي معاناة الحيتان في المسابقة حيث لم يعرف الفريق طعم الاستقرار الفني والمالي إلا في المراحل الأخيرة.

ولم ينفع فريق الشرطة فوزه على مضيفه جبلة بهدفين لواحد، ليودع الفريق العريق الدوري الممتاز رغم تقديمه لمستويات جيدة في الجولات الأخيرة وتحقيقه سلسلة من النتائج الإيجابية.

وودع فريقا عفرين وضيفه النواعير الدوري بتعادلهما بهدف لمثله في اللقاء الذي احتضنه ملعب السابع من نيسان في حلب، تقدم علي غصن للنواعير في الدقيقة 13 فيما عدل حسام السمان النتيجة لعفرين في الدقيقة 84.

هذه النتائج جعلت الترتيب النهائي للدوري على النحو التالي:

1- تشرين 62 نقطة 2- الوثبة 58 نقطة 3- الجيش 46 نقطة 4- الوحدة 39 نقطة 5- أهلي حلب 38 نقطة 6- الطليعة 36 نقطة 7- جبلة 35 نقطة 8- الفتوة 35 نقطة 9- الكرامة 35 نقطة 10- حطين 34 نقطة 11- الشرطة 33 نقطة 12- الحرجلة 27 نقطة 13- النواعير 15 نقطة 14- عفرين 5 نقاط.