“الفيفا”ترفض طلب الجزائر في إعادة مباراتها ضد الكاميرون

“الفيفا”ترفض طلب الجزائر في إعادة مباراتها ضد الكاميرون

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم وصول رد من لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بخصوص التحفظات التي عبر عنها الجانب الجزائري حول المباراة ضد الكاميرون في الدور الفاصل للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر.

وتقدمت الجزائر باحتجاج بداعي التعرض لظلم تحكيمي أمام الكاميرون، وذكرت تقارير محلية أن اتحاد الكرة الجزائري كان يسعى إلى معاقبة الحكم الغامبي باكاري غاساما، وإعادة المباراة التي انتهت بفوز الكاميرون 2-1 وتأهلها إلى مونديال قطر.

كما اتهم المعلق الرياضي الجزائري، حفيظ دراجي، اتحاد الكرة في بلاده بالتلاعب بمشاعر الجزائريين وعدم نشر خطاب الفيفا كاملا.