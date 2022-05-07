القوات الصاروخية والمدفعية الروسية قصفت خلال الليل 44 مركز قيادة و196 معقلا للقوات الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها الصاروخية والمدفعية قصفت خلال الليل 44 مركز قيادة و196 معقلا للقوات الأوكرانية ومناطق تمركز جنودها ومعداتها.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صباحية، إن القوات الروسية دمرت بغارات جوية أسلحة ومعدات وصلت من الولايات المتحدة وأوروبا في منطقة خاركوف.

وخلال الليل، ضرب الطيران العملياتي التكتيكي وطيران الجيش 18 منشأة عسكرية في أوكرانيا، منها نقطتا قيادة في مقاطعة خاركوف، وخمس مناطق لتركيز الأفراد والمعدات العسكرية، وثلاثة مستودعات للذخيرة والوقود في مقاطعة أوديسا.”

وأشار المتحدث إلى أنه نتيجة الضربات، قتل ما يصل إلى 280 عنصرا من الكتائب القومية المتطرفة الأوكرانية، كما تم تعطيل 48 قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية.

وخلال الليل، أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 13 طائرة بدون طيار فوق أراضي مقاطعات نيكولاييف وخيرسون، وخاركوف، إضافة إلى جمهورية دونيتسك الشعبية.

كما تم اعتراض ثلاثة صواريخ باليستية أوكرانية من طراز “توتشكا-أو” وتسع مقذوفات لراجمات الصواريخ “سمبرتش” في منطقة مدينة إيزيوم بمقاطعة خاركوف.

وحسب الدفاع الروسية، فإنه منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 152 طائرة أوكرانية، و112 مروحية، و762 طائرة بدون طيار، و295 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و2895 دبابة ومدرعة أخرى، و333 راجمة صواريخ، و1364 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، إضافة إلى 2716 مركبة عسكرية خاصة.